Политолог призвал не верить заявлениям США о неготовности к войне с Китаем Политолог Евстафьев призвал не верить заявлениям США о неготовности к войне с Китаем

Фото: US Army/Flickr.com

Верить заявлениям американских военных о том, что США не готовы к войне с Китаем, нельзя, потому что армия Штатов до сих пор остается сильнейшей в мире, считает политолог Дмитрий Евстафьев. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что США могут вести как минимум один крупный региональный конфликт и одну операцию меньшего масштаба одновременно, а также тыловые операции на более чем двух направлениях. Поэтому слова о слабости их вооруженных сил являются частью информационной войны, направленной против России, убежден эксперт.

Не нужно верить попытке американских генералов играть с нами в поддавки и затуманивать наш взор. Это все часть пропагандистской войны против России. Американская армия на сегодняшний день является сильнейшей в мире, обладающей возможностью вести как минимум один крупный региональный конфликт и предположительно одну операцию меньшего масштаба. И уже абсолютно точно имеет возможность осуществлять тыловые операции более чем на двух театрах военных действий, — констатировал Евстафьев.

Политолог отметил, что несмотря на военную мощь армия США имеет две крупные проблемы, первая из которых заключается в недостатке мобилизационного резерва. В Штатах он ограничен национальной гвардией, которая имеет относительно низкий уровень подготовки, но смогла бы противостоять армии численностью от 300 до 500 тысяч человек на линии фронта противника, уточнил эксперт. Помимо того, в США устарела часть вооружения. Это касается танков, большинство которых относится к устаревшим образцам. Тем не менее, американские вооруженные силы обладают технологическим преимуществом в авиации и дальнобойном высокоточном оружии, а также в области радиоэлектронной борьбы и связи, подчеркнул Евстафьев.

Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. Он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона. Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.