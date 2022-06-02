Политолог объяснила, зачем США хотят официально объявить Россию угрозой Политолог Елисеева: США хотят объявить Россию угрозой, чтобы узаконить свою позицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединенных Штатов намереваются объявить Россию и Китай странами-угрозами, чтобы официально узаконить свою позицию по отношению к этим государствам, заявила политолог Наталия Елисеева в беседе с «360». Она добавила, что подобная риторика Вашингтона наблюдается уже давно.

В их понимании Россия всегда представляла основную военную политическую угрозу для западного мира. И сейчас они просто это официально говорят, — заверила Елисеева.

По ее мнению, раньше антироссийская позиция Штатов выражалась более сдержанными и корректными словами. Политолог считает, что США надо «поблагодарить за искренность» в адрес Москвы, несмотря на то, что ничего нового для себя Россия из этих высказываний не услышала.

Вместе с этим Елисеева отметила, что слова Вашингтона означают дальнейшую эскалацию конфликта между странами. Политолог предположила, что позицию США беспрекословно поддержат и другие государства — члены НАТО. По ее мнению, Штаты также присвоят звание страны-угрозы Китаю из-за тесных отношений Москвы и Пекина.

Это [решение] основывается на плотных взаимоотношениях России и Китая. На том, что Китай, по мнению США, тоже представляет угрозу. Причем раньше это была угроза экономическая. Штаты понимали, что КНР быстро развивается и поглощает их рынок, — резюмировала Елисеева.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Альянс намерен провозгласить Россию своей главной угрозой в новой стратегической концепции. По её словам, это станет приоритетом Альянса на обозримую перспективу.