Политолог объяснила, почему Байден и Харрис получили звание «Человек года»

https://static.news.ru/photo/970abb50-3ba2-11eb-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Выбор человеком года — 2020 демократа Джо Байдена и Камалы Харрис, которые, по предварительным данным, стали президентом и вице-президентом США, должен сформировать в американском обществе посыл, что после их прихода к власти всё изменится и люди заживут хорошо, считает политолог и публицист Наталия Елисеева.

Подразумевается, что при действующем президенте США Дональде Трампе всё было «печально и неправильно».

Это такая своеобразная формирующая премия. Естественно, она субъективная, — цитирует эксперта радио Sputnik.

Политолог считает, что демократы уже показали свою политическую несостоятельность, поскольку много раз ошиблись при принятии решений.

Трамп за свой срок, в том числе и за этот год, встряхнул политическую систему Америки — истеблишмент, элиты, и мы все увидели, что не всё так просто и что та модель, которая была выбрана демократами, она неверна, — отметила Елисеева.

По её словам, американские элиты не согласны с этим, они считают, что «из-под них вытаскивают стул», и пытаются всеми силами удержаться.

Ранее 106 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии поддержали иск о пересмотре результатов президентских выборов в штатах Мичиган, Джорджия, Висконсин и Пенсильвания. Иск в Верховный суд подал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Он требует признать бюллетени, отправленные в день выборов, 3 ноября, и пересчитанные после закрытия, не имеющими законной силы.

Американский президент Дональд Трамп официально не признал поражения на выборах. Его штаб требует не подтверждать итоги выборов в ряде штатов или вручную пересчитать бюллетени. Были поданы соответствующие судебные иски.

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