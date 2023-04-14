Политолог объяснил, с чем связаны политические заявления Маска Политолог Асафов предположил, что Маск примет участие в предвыборной кампании в США

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Участившиеся политические заявления американского предпринимателя Илона Маска могут быть связаны с его возможным участием в предвыборной кампании в США, считает политический аналитик Александр Асафов. В беседе с Lenta.ru он предположил, что бизнесмен не будет самостоятельно выдвигаться на предстоящих выборах из-за существующего законодательства.

Маск, безусловно, делает свои заявления в рамках предвыборной кампании, но не факт, что кандидатом является он сам. Очевидно, что он наращивает политический капитал, высказываясь на популярные темы, имеющие разные оценки внутри США. Я бы допустил, что Маск будет представлять определенную политическую силу, — пояснил политолог.

По словам эксперта, сам Маск не может стать кандидатом, так как родился в другой стране, но он может стать лицом одного из участников, повысив к себе уровень доверия и нарастив рейтинг. Асафов отметил, что бизнесмен может выступить в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, так как его взгляды и высказывания сильно совпадают с позицией политика. При этом аналитик уточнил, что Маск может, наоборот, предложить избирателям отказаться голосовать за бывшего лидера, назвав его вором. По его словам, аудитория прислушается к любому мнению предпринимателя, если ему удастся нарастить рейтинг.

Маск ранее заявил, что необходимо сажать в тюрьму на пожизненный срок врачей, которые делают операции по смене пола несовершеннолетним. На своей странице в соцсети он написал, что также ответственность должна распространяться на родителей, которые позволяют проводить подобные операции детям.