https://static.news.ru/photo/50527fcc-dc49-11e9-a2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Jeremy Miller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает отправку дополнительных военных США на Ближний Восток ненужной операцией, которая демонстрирует только битву американцев «за мировую гегемонию». Ранее об отправке военнослужащих сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

На мой взгляд, американские силы в данном регионе не нужны. Им там совершенно нечего делать, и они давно превратились в источник повышенной опасности, — сказал RT Брутер.

Политолог считает, что Соединённые Штаты таким образом реагируют на ситуацию с Саудовской Аравией, так как, помимо военных, президент Дональд Трамп срочно одобрил поставку туда и дополнительного вооружения.

Кроме дополнительного напряжения, это ничего не создаёт, — подчеркнул собеседник.

Как писал News.ru, Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. Как сообщил министр обороны США Марк Эспер, американские войска «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном, а отправка военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе».