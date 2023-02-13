Политолог объяснил, почему военные США заговорили об инопланетном вторжении Политолог Дудчак: военные США говорят о вторжении инопланетян, чтобы избежать конфронтации с КНР

Фото: US Navy/via Global Look Press

В США рассматривают версию инопланетного вторжения из-за большого числа неопознанных объектов в воздухе с целью избежать конфронтации с Китаем из-за сбитых аэростатов, рассказал «360» политолог Александр Дудчак. По его словам, если Вашингтон признает, что все обнаруженные в воздухе зонды были китайскими, появится необходимость в жесткой реакции на подобные действия КНР, а Штаты пока не готовы к этому.

Они предпочитают списать все на инопланетян, чтобы не усугублять ситуацию с Китаем, – заявил Дудчак.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов уточнил, что США перекладывают ответственность на внеземные цивилизации, когда не справляются с чем-то. При этом он подчеркнул, что Китай не стал бы использовать настолько заметные разведывательные аппараты. По мнению эксперта, метеозонд улетел случайно, потому что аэростаты могут терять управление и улетать «куда попало» по течению воздушных потоков.

Если бы это был разведывательный аппарат, он не был бы так заметен. Разведка хороша тогда, когда она скрытна. А такой огромный белый шар на виду у всего «американского человечества»… В чем смысл, если все его видят? — подытожил Михайлов.

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк ранее заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы