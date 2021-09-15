Политолог объяснил, почему в США выставляют на посмешище своего президента

Практика США выставлять на посмешище своего президента связана с тем, что в стране обострилась внутренняя остановка, республиканцы поменялись с демократами местами. Об этом в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Как пояснил специалист, если раньше по каждому поводу критиковали Дональда Трампа, то теперь достаётся Джо Байдену.

Сейчас у Байдена такой провал — Афганистан. Республиканцы, конечно, будут это использовать. Раньше издевались над Трампом. Понятно, что этот троллинг нравится электорату, привлекает внимание, — сказал Блохин.

Он подчеркнул, что любой шаг Байдена, будет рассматриваться именно в рамках внутриполитической борьбы.

Президент США нередко сталкивается с критикой в свой адрес. Ранее пресса показала «заснувшего» Байдена на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, когда тот говорил о сложной ситуации в Афганистане.

От глаз политических оппонентов не скрылся и случай во во время церемонии встречи самолёта с телами 13 американских солдат, погибших в Афганистане. Тогда Джо Байден снова стал объектом издевательств после того, как мимоходом бросил взгляд на свои часы.

Также сообщалось, что американский президент оконфузился во время совещания по видеосвязи, когда один из помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке. Глава государства обсуждал с губернаторами ситуацию с лесными пожарами в стране. При этом у него на подбородке было видно небольшое пятно.