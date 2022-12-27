Политолог объяснил, почему в США маловероятна гражданская война Политолог Можегов: в США маловероятна гражданская война из-за влияния федеральных сил

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

В Соединенных Штатах в течение двух лет может произойти гражданская война, однако она маловероятна, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Можегов. По его мнению, на фоне выборов президента США в 2024 году могут вспыхнуть серьезные беспорядки и хаотизация городов, однако до реальной войны, тем более до вывода Техаса из состава государства, дело не дойдет. Он подчеркнул, что количество федеральных сил значительно превышает их число в Техасе.

Силы Национальной гвардии и возможности государства гораздо больше, несопоставимо больше, чем в 1860 году сил у потенциального юга, Техаса, гораздо меньше, даже власти штатов не сравнятся с федеральными. Гражданская война возможна в течение двух лет во время выборов в 2024 году. Но просто будут гражданские беспорядки серьезные, хаотизация городов, как в 2020 году, поддержанная властями демократических штатов. Сомнительно, что консерваторы смогут настолько консолидироваться и так выступить, еще и суметь один штат (вывести из состава США. — NEWS.ru), даже Техас, который постоянно занимается фрондой, — считает Можегов.

Он заявил, что хотя война и выход Калифорнии и Техаса из состава США — чисто гипотетические предположения, Соединенные Штаты никогда такого не допустят.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Под пунктом № 8 он указал на начало гражданской войны США, в результате которой штаты Калифорния и Техас станут самостоятельным государствами, а бизнесмен Илон Маск победит на президентских выборах.