Политолог объяснил, почему Трампу выгоден судебный процесс против него Политолог Васильев: благодаря судебному процессу Трамп приобрел ряд политических дивидендов

Фото: Curtis Means - Pool via John Roc/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

Экс-президент США Дональд Трамп приобрел ряд политических дивидендов в результате судебного процесса против него, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Владимир Васильев. По его словам, «политическое шоу» транслировали все мировые СМИ, поэтому имя Трампа снова у всех на слуху. Теперь ни у кого нет сомнений, что он по-прежнему является лидером Республиканской партии и главным претендентом на победу в президентских выборах 2024 года, подчеркнул эксперт.

Не только американские, но и мировые СМИ транслировали шоу на Манхэттене, и у всех на слуху: Трамп, Трамп, Трамп. Это значит, что он по-прежнему в обойме. По-прежнему впереди Республиканской партии и первый претендент на Белый дом, — объяснил Васильев.

Трамп превратил уголовное дело против себя в двигатель своей предвыборной кампании, объем пожертвований на которую за последнюю неделю перевалил за $8 млн, отметил политолог. Он уточнил, что число сторонников экс-президента также растет.

Ранее Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению судебные слушания в Нью-Йорке были шокирующими. При этом он подчеркнул, что сюрпризов не произошло, а значит, у прокурора нет доказательств виновности экс-президента.

В конце марта прокуратура Манхэттена выдвинула против Трампа обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Экс-президент все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.