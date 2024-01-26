Политолог объяснил, почему Техас восстал против Байдена Политолог Лидовской: жители Техаса не любят Байдена

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Джо Байден

Жители юга США не любят американского лидера Джо Байдена из-за пропаганды нетрадиционных ценностей, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в штате Техас проживают религиозные люди с консервативными взглядами.

Сейчас вопрос стоит о традиционных ценностях в южных штатах, кроме, конечно, Калифорнии. Они не принимают повестку глобалистов, это обостряется конфликтом на границе. У южан такой психотип, они считают нелегалов чужаками, не имеющими права на эту землю. Но это не так, исторически вся территория Техаса принадлежит Мексике. Но южане четко делят людей на своих и чужих, особенно учитывая пропаганду нетрадиционных ценностей. Поэтому Джо Байдена на юге так сильно не любят, — сказал Лидовской.

Эксперт отметил, что следование традиционным ценностям не делает техасцев «святыми». Он объяснил, что население все же переняло негативные черты рабовладельцев, которые воевали против Севера в годы Гражданской войны.

В Техасе живет так называемая старая добрая Америка, религиозная Америка, придерживающаяся традиционных семейных ценностей. Это не значит, что они хорошие и святые люди, они переняли негативные черты рабовладельцев, воевавших против Севера в составе Конфедерации в годы Гражданской войны в США, — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.