Политолог объяснил, почему судья Бута перестала считать его террористом Политолог Мендкович: судья Бута может говорить правду после его освобождения

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Российского бизнесмена Виктора Бута было удобно сажать в США, считая террористом, но после его обмена можно сказать немного правды, указал в разговоре с NEWS.ru политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, американским властям, оправдывая обмен перед общественностью, сейчас можно признать, что никакого терроризма не было, поэтому изменилась и позиция приговорившей предпринимателя судьи. По словам Мендковича, такова позиция США, которая в действительности заключается в «бесчестных методах игры на международных рынках».

Очевидно, что арест Бута в те давние времена был связан с желанием американских компаний любой ценой защитить международный рынок оружия от любых внешних неамериканских игроков, обвинять могли в чем угодно. В рамках обмена Бута помиловали, чтобы как-то оправдаться в глазах американцев, среди которых данный обмен крайне непопулярен. Теперь в США пытаются взять назад обвинения, чтобы сгладить инцидент и не говорить, что отпустили некое исчадие ада, — заметил политолог.

По его мнению, происходящее демонстрирует только политизированность и необъективность американской судебной системы. В США, заметил эксперт, выносят приговоры, которые выгодны правящей верхушке, и не считаются с фактами и внутренними убеждениями судей.

У нас слишком много восхваляли и Запад, и США, уровень жизни, их государственные институты. После падения «железного занавеса» из бывшего СССР начали выезжать на Запад и увидели, что жизнь там далеко не такая прекрасная: люди ходят без нимбов, что есть коррупция, разгильдяйство и социальные язвы, которые мы в России даже не видим, — заключил Мендкович.

Ранее стало известно, что бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе Виктора Бута и приговорила его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не считает его террористом. Она также усомнилась в том, что «он намеревался убивать граждан США».

Судья добавила, что Бут не был террористом, «который, как „Аль-Каида“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), влетает на самолете во Всемирный торговый центр».