Политолог объяснил, почему США осуждают сотрудничество России и Ирана Политолог Брутео: США осуждают союз России и Ирана, чтобы больше изолировать эти страны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США будут продолжать осуждать союз России и Ирана и транслировать показную обеспокоенность их сотрудничеством, отметил в беседе с «Экономикой сегодня» политолог Владимир Брутер, комментируя заявление зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито. По словам эксперта, Вашингтон делает это с целью оправдать введение новых санкций против Москвы и Тегерана, нанеся урон их репутации и ещё больше их изолировать.

Им можно, а нам нельзя. Они будут говорить об этой обеспокоенности, они на этой теме «гонят волну», чтобы оправдать возможное введение новых санкций в адрес угрожающей по их мнению коалиции стран, — сказал специалист.

Задача американских политиков, по мнению Брутера — усилить изоляцию России и Ирана от остального мира, выставив их в качестве опасных государств, по отношению к которым нужно применять все более новые ограничения. В случае с Ираном аргументом для этого выступает подозрение, что Тегеран может применить ядерное оружие, что, по мнению Вашингтона, дает Штатам право на постоянный контроль республики, уточнил эксперт.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито ранее заявила, что американская администрация встревожена «углублением альянса» России и Ирана. Она добавила, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном и не допустит потери позиций на Ближнем Востоке.