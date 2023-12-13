Политолог объяснил, почему главная газета демократов пошла против Байдена Политолог Саймс: для владельца Washington Post бизнес важнее политики

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Американская газета The Washington Post, будучи основным рупором Демократической партии, тем не менее делают публикации, крайне неприятные для действующего президента США Джо Байдена, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог-американист Дмитрий Саймс. Он пояснил, что это связано с позицией владельца издания — миллиардера Джефа Безоса, для которого бизнес остается важнее политики.

Он очень беспокоится о своем месте на рынке, своим соревнованием с другими изданиями, и не хочет выглядеть оторванными от жизни. И когда возникает противоречие между их деловыми интересами и их политическими предпочтениями, деловые интересы берут верх, — отметил Саймс.

По его словам, в связи с этим журналисты The Washington Post регулярно проводят опросы общественного мнения и не стесняются публиковать их результаты, согласно которым рейтинги Байдена стремительно обновляют антирекорды, а недоверие населения к президенту и его администрации продолжает расти, причем не только среди республиканцев, но даже среди определенной части демократов.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США, контролируемый республиканцами, проголосовал за резолюцию, призывающую к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдена. Поводом стали предполагаемые правонарушения, совершенные членами семьи президента.