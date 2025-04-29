Политолог объяснил, грозит ли Трампу импичмент Политолог Дубравский: импичмент Трампа даже не будет рассматриваться в конгрессе

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Импичмент президента США Дональда Трампа даже не будет рассматриваться в конгрессе, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, это связано с контролем республиканцев над обеими палатами законодательного органа Соединенных Штатов и отсутствием серьезных внутрипартийных разногласий.

Что касается попытки объявить Трампу импичмент, то стоит учитывать несколько условий по поводу внесения законопроекта в конгресс. Условие первое — то, что конгресс сейчас контролируется в верхней и нижней палатах республиканской партией. А это означает, что никакого импичмента рассмотрено не будет. Условие два — даже внутри республиканской партии нет крупного разногласия или какого-то события, как, например, было 6 января 2021 года, когда был штурм, где даже часть республиканской партии выступила против Дональда Трампа, и кто-то даже поддержал попытки объявить ему второй импичмент, — пояснил Дубравский.

Он отметил, что ситуация может измениться только после промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году, если демократы смогут усилить свои позиции. По его мнению, до этого момента любые попытки инициировать импичмент Трампу обречены на провал.

Я бы сказал так, что любые попытки вынести на обсуждение инициативу с импичментом будут обречены на провал ровно до конца 2026 года, когда будут промежуточные выборы в конгресс. Возможно, демократическая партия улучшит свои результаты. Сейчас это уже вторая попытка с января этого года объявить Трампу импичмент, и, скорее всего, она закончится также неудачно, — резюмировал Дубравский.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Шри Танедар заявил, что в отношении Трампа начата процедура импичмента. Он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. Ранее с таким же заявлением выступил другой конгрессмен Эл Грин.