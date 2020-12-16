Политолог объяснил, что будет, если Трамп откажется покидать Белый дом

https://static.news.ru/photo/796db474-4045-11eb-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о намерении остаться в Белом доме в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Однако ему не удастся долго находиться в резиденции, где он уже не будет хозяином.

Как пояснил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, после сложения полномочий президента Трамп становится частным лицом. И к нему будут применены соответствующие меры.

Нахождение частных лиц на территории резиденции без специального разрешения запрещено, и поэтому частное лицо Дональд Трамп будет службой безопасности выведен с этого объекта, — приводит слова Тимофеева РИА Новости.

Эксперт пояснил, что не стоит ждать прибытия к Белому дому полицейских нарядов и вертолётов — по его словам, такое показывают только в боевиках. Служба безопасности президента и охрана Белого дома и сама справится с тем, чтобы выдворить Трампа из Овального кабинета. Он уже не будет являться президентом и, соответственно, не будет иметь права там находиться. Тимофеев, впрочем, считает, что на деле такой ситуации не произойдёт.

Альберт Дзень/ТАСС

Трамп и его юристы знают об этих правилах, такие заявления — это некий эпатаж, вряд ли он будет устраивать шоу в ущерб себе и своей репутации. Тем более у него есть политические планы дальше, — резюмировал специалист.

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году, однако выдвижение на второй срок стало для него неудачным. На народном голосовании 3 ноября преимущество получил Байден, а 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа. 6 января 2021 года результаты голосования должен утвердить конгресс, а на 20 января запланирована инаугурация нового американского лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что в Исламской Республике рады поражению Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, нынешний хозяин Белого дома «совершал преступления, убивал людей и был террористом». Рухани также обвинил Трампа в создании препятствий для поставок в Иран вакцины от коронавируса.