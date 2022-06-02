«Абсолютная ложь»: политолог о толерантности США Политолог Григорьев: в США врали о толерантности и уважении разных точек зрения

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В США десятки лет твердили о толерантности и уважении разных точек зрения, но теперь видно — это «абсолютная ложь», заявил политолог, член Общественной палаты России Максим Григорьев в разговоре с «360». Сейчас же, по его словам, Запад развязал кампанию против русских, у них возникают проблемы с работой, их отовсюду исключают.

Даже для звёзд культуры и известнейших людей чинят препятствия: отменяют контракты, аренду. Банковские счета закрывают. И оказалось, что всё это можно. <...> Ведь были же оппозиционно настроенные наши олигархи и предприниматели. Сколько людей этих сидело в Лондоне, и они все выпрыгивали и говорили, они не с Россией, что они против России. А вдруг оказалось, что у них так же блокируют недвижимость, что им так же всё перекрывают и ничего не помогает, — сказал Григорьев.

Кроме того, идёт «прямая атака» на православие, считает политолог.

Тем временем экс-посол США в России Майкл Макфол призвал снять санкции с части россиян. Речь идёт о представителях СМИ, оппозиции, не поддержавших военную операцию на Украине. По словам Макфола, из-за санкций эти люди застряли в Армении, Грузии, Израиле и других странах без доступа к своим кредитным, банковским счетам. Они не могут получить визу, оформить вид на жительство.