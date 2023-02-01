Политолог обвинил США в разрушении военной инфраструктуры Европы Политолог Клинцевич обвинил США в разрушении военной инфраструктуры Европы

Фото: army.mil

США планомерно разрушают военную инфраструктуру и военные производства Европы, убежден политолог Андрей Клинцевич. По его словам, Вашингтон заставляет все страны мира покупать оружие. Эксперт добавил, что Штаты стремятся перенести военно-промышленные блоки на собственную территорию, сообщает ИА SM.News.

Сейчас перетаскивают военные и военно-промышленные блоки к себе, разрушают военную инфраструктуру и военные производства, заменяя свои системы вооружения и самолеты, наращивают собственные войска. Заставляют все страны мира покупать оружие. Если Киеву оно передается со складов, то остальные приобретают его за живые деньги, — уточнил Клинцевич.

Политолог уточнил, что Запад стремится установить доминирование в мире и при этом не вступать в открытую конфронтацию с Россией. Все табу по поставкам вооружения Киеву уже сняты, уверен он. При этом внутри стран Запада из-за этого разгораются разногласия. Так, начальник Генштаба Великобритании отметил, что из-за военной помощи Украине армия страны сейчас является самой небоеспособной за всю свою историю, рассказал Клинцевич. Он добавил, что польские танкисты также не хотят отправляться в зону украинского конфликта.

Ранее в МИД России сообщили, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. При этом, по его словам, в Вашингтоне не задумываются о том, что США все больше втягиваются в данный конфликт и рискуют в нем завязнуть.