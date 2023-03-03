Политолог обвинил США в политике двойных стандартов из-за торговых санкций Политолог Ярошенко: санкции США против компаний из России и КНР противоречат идее свободного рынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штаты используют политику двойных стандартов, вводя торговые ограничения против компаний из России и Китая, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. Он назвал протекционизмом санкции Министерства торговли США и подчеркнул, что подобные меры противоречат идее свободного рынка, которую всегда продвигал Вашингтон.

По сути, это открытый протекционизм. Против чего они всегда сами выступали, продвигая идеи свободного рынка. Мы в очередной раз видим, как США используют политику двойных стандартов, — заключил Ярошенко.

Политолог добавил, что США в очередной раз используют политику для собственной выгоды. Штаты пытаются оживить свою экономику, которая впадает в рецессию, с помощью силовых и санкционных методов, уточнил эксперт.

Министерство торговли США ранее внесло в черный список 37 компаний из разных стран, включая Россию и Китай. Большинство из них (28 компаний) находятся в КНР, также есть предприятия из Пакистана (4) и Мьянмы (3). По одной компании из России, Белоруссии и Тайваня также подверглись ограничениям.

25 февраля Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.