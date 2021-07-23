Политолог обвинил Байдена в попытке госпереворота в США

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «ПолитРоссии», что президент США Джо Байден фактически признался, что был замешан в организации беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Как рассказал политолог, обсуждая на встрече с рядовыми американцами попытку захвата Капитолия, Байден признался, что он безразлично отнесётся к тому, если его начнут считать «реинкарнацией сатаны». По мнению Маркова, говоря о сатане, Байден, вероятно, хотел показать, что все действия силовиков в тот день были абсолютно взвешенными и правильными. Однако в действительности Байден лишь подтвердил, что он сам и его коллеги по Демократической партии были замешаны в организации тех беспорядков.

Можно говорить откровенно: 6 января 2021 года в Вашингтоне произошла попытка государственного переворота, целью которого было свержение с власти действующего президента США Дональда Трампа. Этот бунт, когда толпа пошла захватывать Капитолий, был организован специально для того, чтобы обвинить Трампа в мятеже, отстранить его от власти и не дать ему ввести в стране военное положение, — сказал эксперт.

По словам Маркова, несмотря на то что Трамп в итоге призвал граждан прекратить беспорядки, ему не удалось избежать клейма главного виновника произошедшего.

Он также отметил, что когда Байден говорит, что не обижается на «сатану», он всего лишь признаётся в том, кем он является. А на правду не обижаются, заключил политолог.

Как сообщалось, в результате столкновений в Вашингтоне 6 января погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено 40 уголовных дел.