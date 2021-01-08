Политолог не верит в возможность досрочного отстранения Трампа

https://static.news.ru/photo/00c3d77a-5322-11eb-a096-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вероятность того, что действующего президента США Дональда Трампа досрочно отстранят от руководства страной, крайне мала, полагает профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина.

25-я поправка к Конституции США предполагает возможность отстранения президента в случае его недееспособности, для этого необходимо одобрение такого решения вице-президентом, а также поддержка подавляющего большинства сенаторов.

Я думаю, что шанс отстранения Трампа от должности по 25-й поправке крайне мал, даже если будет предпринята попытка. У [вице-президента Майка] Пенса нет желания делать это, а республиканские чиновники кабинета хотят только выбраться из города политически живыми, так сказать, — сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

При этом политолог считает, что демократы продолжат продавливать идею об импичменте Трампа, что лишило бы его возможности в дальнейшем претендовать на выборные государственные должности, однако, скорее всего, им не удастся этого добиться.

Но это маловероятно, потому что вряд ли две трети сената проголосует за импичмент, если только Трамп не сделает ещё что-то из ряда вон выходящее, — подчеркнула Фиорина.

В любом случае, события последних дней уже нанесли репутации Трампа значительный и, возможно, непоправимый урон, полагает эксперт.

6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

По итогам заседания конгресс признал кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах, его инаугурация состоится 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Пенс назвал условие, при котором он поддержит инициативу о досрочном отстранении Трампа с поста президента. Он подчеркнул, что согласен применить 25-ю поправку к Конституции США в том случае, если поведение президента продемонстрирует его нестабильность.