Политолог назвал конфликт на Украине выгодным бизнесом для США Политолог Семибратов: конфликт на Украине стал выгодным бизнесом для США

Фото: МО Украины

Для США конфликт на Украине стал выгодным бизнесом, рассказал в беседе с «360» политолог, историк Евгений Семибратов. По его словам, Вашингтон может вкладывать деньги, одобренные по кредиту Украине, в свое производство.

Эксперт объяснил, что деньги, которые одобрили Украине, скорее всего останутся у США. Кроме того, сейчас ВСУ получают в основном именно американское вооружение, так как в Европе сокращаются производственные мощности.

В связи с этим встает вопрос: где брать современное вооружение? Выход один: брать за океаном. Таким образом, американцы играют очень интересную партию в том плане, что они обеспечивают себя заказами не только на украинском направлении. Они себя обеспечивают еще заказами и на европейском направлении, — добавил Семибратов.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.