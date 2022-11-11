Политолог назвал возможную цель расследования против семьи Байдена Политолог Дудаков: расследование против семьи Байдена призвано ослабить его позиции

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Возможное расследование против семьи президента США Джо Байдена преследует политические цели и направлено на то, чтобы ослабить его позиции перед выборами 2024 года, рассказал Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, подвести таким образом действующего президента под импичмент не получится. Расследование, считает эксперт, коснется случаев коррупции со стороны сына президента Хантера Байдена, а также другие проблемы, такие как уход американской армии из Афганистана.

Цель расследования — исключительно политическая. Будут расследованы случаи коррупции со стороны сына президента Хантера Байдена, другие вопросы, тоже вызывающие много критики, например уход из Афганистана и так далее, — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что республиканцы хотят максимально ослабить позиции Байдена или даже заставить его отказаться от попыток переизбраться.

Политический аналитик Александр Асафов ранее заявил, что объявление импичмента президенту США Джо Байдену практически невозможно даже в случае победы республиканцев на выборах в конгресс. Он напомнил, что в свое время экс-президента Дональда Трампа не удалось таким образом сместить с должности. При этом соотношение сил в американском парламенте в тот момент было для него не таким выгодным, каким оно является для Байдена сейчас, отметил эксперт.