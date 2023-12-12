Политолог назвал условие, при котором демократы в США останутся у власти Политолог Безруков: демократам в США нужен повод для объединения против Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для победы в грядущих президентских выборах в США демократам понадобится новое глобальное шоу типа Black Lives Matter, рассказал в беседе с «360» политолог профессор МГИМО Андрей Безруков. По его словам, это поможет объединить разобщенных демократов против их главного соперника — республиканца Дональда Трампа. Как напомнил эксперт, в 2020 году за такое единство пришлось заплатить жизнью афроамериканца Джорджа Флойда.

Для того чтобы против Трампа всех объединить, нужен был какой-то суперповод. Такой повод, когда все могли сказать: «Ой, ну-ка все на улицы, ну-ка все против Трампа», — объяснил политолог.

Он отметил, что в США накоплен внушительный опыт организации подобных вещей. Кроме того, по словам эксперта, эта страна живет от кризиса к кризису, и ей постоянно нужны деньги. Однако воспользоваться печатным станком нельзя без повода. И таким поводом может стать эпидемия, война, какой-либо экономический или политический кризис, подчеркнул Безруков.

Ранее американский законодатель Лиза Маккейн сообщила, что палата представителей Конгресса США проголосует по резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование с целью вынесения импичмента президенту Джо Байдену. Дата назначена на четверг, 14 декабря.