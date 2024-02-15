Политолог назвал троллингом слова Путина о Байдене Американист Блохин: заявление Путина о Байдене — типичный политический троллинг

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление президента РФ Владимира Путина об американском коллеге Джо Байдене — типичный политический троллинг, сказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, многие эксперты считают, что Байден вбивает последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства, а экс-президент Дональд Трамп, наоборот, будет усиливать США и увеличивать их мощь. Так Блохин оценил высказывание российского главы о том, что действующий американский лидер — более прогнозируемый политик.

На самом деле, для России более выгодный Трамп. Он относится к России более дружелюбно, для него главный противник — Китай. А вот с Россией он хочет договариваться, даже Украина для него не в приоритете, это лишь разменная монета в геополитической борьбе между Западом и Россией, и не более того. Поэтому позиция Трампа более благоприятная для России. Другое дело, позволят ли ему американские элиты придерживаться этого курса. Вот это большой вопрос, — обратил внимание Блохин.

Ранее Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком. При этом он добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как не является квалифицированным врачом.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на это заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с нынешним главой США Джо Байденом. Трамп пояснил, что при слабой администрации Байдена Россия «получит Украину».

Трамп еще год назад пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа в случае своего переизбрания. Собеседники Reuters тогда предположили, что он может просто прекратить помогать Киеву, не дожидаясь завершения боевых действий. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что именно Трамп продал Украине первое американское оружие и боролся с «Северным потоком — 2».