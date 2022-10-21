Политолог назвал причину обострения отношений между Маском и Белым домом Политолог Рогулев считает, что Маску пригрозили проверкой из-за критики администрации США

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Заявления основателя Tesla и SpaceX, бизнесмена Илона Маска касательно Украины вызвали бурное беспокойство в Белом доме. Маску пригрозили проверкой из-за его недавней критики в сторону властей США, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолог Юрий Рогулев. Он напомнил, что миллиардер является одним из наиболее популярных авторитетных американских предпринимателей, к которому прислушиваются, пишет Lenta.ru.

Но он один из наиболее популярных бизнесменов, у которого в социальных сетях огромное количество подписчиков, и его высказывания широко распространяются в прессе и на телевидении, — объяснил Рогулев.

Политолог утверждает, что такие громкие высказывания со стороны Илона Маска преследуют за собой определенные цели. По мнению эксперта, Маск — «гениальный рекламщик», все его действия и заявления звучат в рамках рекламы, «все это нужно для его бизнеса».

При этом Рогулев подчеркнул, что Илон Маск в настоящее время не единственный, кто критикует действия Белого дома. Однако именно Маск является одним из наиболее популярных авторитетных американских предпринимателей, к которому прислушиваются, которого комментируют и даже поддерживают.

Как сообщалось ранее, администрация США проверит сделки американского предпринимателя Илона Маска на фоне его заявлений об Украине. Отмечается, что чиновники испытывают «дискомфорт» из-за заявлений Маска о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».