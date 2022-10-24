Политолог назвал причину недопуска России к конференции МАГАТЭ Политолог Михайленко: США боятся кулуарных разговоров на конференции МАГАТЭ

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не допустили Россию к участию в международной конференции МАГАТЭ, потому что боятся ее участия в кулуарных разговорах, считает политолог Александр Михайленко. В беседе с Pravda.ru он уточнил, что в дипломатии происходящее за пределами столов переговоров и официальных выступлений крайне важно, так как дает сторонам лучше объяснить свою позицию по тем или иным вопросам. Эксперт убежден, что Штаты не хотели бы допускать такого в отношении России, так как хотят сделать из нее страну-изгоя.

В дипломатии не менее важно — это не то, что происходит за столом переговоров, а то, что происходит в кулуарах и прочее. Там гораздо больше возможностей для того, чтобы рассказать и объяснить, чтобы почувствовать позицию. И этого американцы боятся, я так думаю, — заключил Михайленко.

Политолог считает, что Вашингтон будет препятствовать деятельности России во всех международных организациях, чтобы сделать страну изгоем для международного сообщества.

Американские власти ранее заблокировали участие России в конференции Международного агентства по атомной энергии, которая состоится на территории США. В госкорпорации «Росатом» этот шаг посчитали проявлением неуважения к МАГАТЭ. В компании отметили, что речь идет о центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.