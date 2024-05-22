Политолог назвал причину «крокодиловых слез» США по гибели Раиси Политолог Лидовский: США была выгодна гибель президента Ирана

США льют «крокодиловые слезы» в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, так как Госдепу была выгодна его смерть, заявил гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В беседе с NEWS.ru политолог уточнил, что Израиль или Турция не заинтересованы в большой войне. При этом, по его словам, устранение конкурентов — стиль англосаксов.

Соболезнования от Госдепа в связи с гибелью президента Ирана — это крокодиловы слезы, так как, по сути, США — единственная страна, которой смерть Раиси выгодна. Обвиняли также Израиль, Турцию, но, уверен, эти страны не заинтересованы в большой войне, а вот устранение конкурентов, дестабилизация — стиль англосаксов, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что политика правительства США является «хищной». По его словам, внутри страны политики разделяются во мнениях: одни готовы бросить все силы на противостояние с Россией, а другие считают, что нужно бороться с Ираном, так как он может поддержать Москву.

Иран они не любят в любом случае, так как Иран — независимая страна, а Вашингтон не переваривают суверенные государства. Все это основано не на любви к иранскому народу, а на стремление США реализовать главную свою задачу — нанести России стратегическое поражение, чего они никогда не дождутся, — заключил политолог.

Бывший посол России в Иране Александр Марьясов ранее заявил, что Соединенные Штаты ликуют и воспринимают на ура несчастья других стран. Таким образом дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что народ Ирана и мир «выиграли» от гибели Раиси. Марьясов считает, что не стоит удивляться подобной реакции Вашингтона.