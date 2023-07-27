Политолог назвал неслучайной внезапную смерть повара Обамы Политолог Шафир связал внезапную смерть повара Обамы с чередой других подобных событий

Фото: The Obama White House

Тафари Кэмпбелл

Новая загадочная смерть в окружении экс-президента США Барака Обамы — на этот раз его 45-летнего личного повара Тафари Кэмпбелла — вызывает больше вопросов, чем ответов, заявил в беседе с «Царьградом» секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир. Он отметил, что в окружении Обамы уже происходили таинственные гибели людей, и все они были так или иначе связаны с тайной места рождения бывшего американского лидера.

Как напоминает издание, о смерти Кэмпбелла, который был личным поваром Барака Обамы, стало известно 25 июля. Мужчина скончался на курортном острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс по соседству с поместьем Обамы, утонув в пруду глубиной 2,5 метра. При этом семья и знакомые заявляют, что погибший был отличным пловцом.

Наверное, это часто происходит, когда бывший сотрудник приезжает к дому своих бывших работодателей и начинает там плавать на байдарке, а потом неожиданно тонет. При этом прекрасно плавая, — иронично отметил Тимур Шафир.

По его словам, вызывает вопросы и обнародованная ранее информация о том, что повар обязался работать только на экс-президента и после окончания срока полномочий Обамы.

Политолог отметил, что это не первая история с таинственной гибелью людей, которые имели отношение к Бараку Обаме во время его президентского срока.

И предыдущие примеры были связаны с самым главным аргументом, который всегда использовали его противники. Это истории о том, что у Обамы нет доказательств того, что он был рожден на территории США. <...> Его противники много лет достаточно активно утверждают, что на самом деле место рождения Барака Обамы — это родина его дедушки по отцовской линии Кения, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что по американским законам в этом случае Обама не имел бы права исполнять обязанности президента.

Среди внезапно погибших политолог назвал несколько друзей Обамы, посещавших одну церковь в Чикаго. А женщина, которая проверяла свидетельство о рождении Обамы — что он родился на Гавайях, а не в Кении, — разбилась в авиакатастрофе.

Личный шеф-повар экс-президента США Барака Обамы был найден мертвым в пруду неподалеку от поместья «Мартас-Виньярд» бывшего американского лидера в штате Массачусетс. 45-летний Тафари Кэмпбелл занимался греблей и не смог удержаться на поверхности воды, так как был без спасательного жилета.