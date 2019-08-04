https://static.news.ru/photo/83ca87ba-b6b4-11e9-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press

Соединённым Штатам вряд ли удастся решить проблему стрельбы в публичных местах. Такое мнение высказал политолог, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его мнению, избавиться от подобных трагических инцидентов в ближайшее время не получится, несмотря на то что лидер Дональд Трамп и обещал это, когда баллотировался на пост президента.

Некоторые говорят, что американцы слишком много играют в компьютерные игры и поэтому такие жестокие. Другие утверждают, что люди, играющие в компьютерные игры, сублимируют через них свою агрессию и в жизни очень мирные. Однозначного ответа на вопрос, почему это происходит в США, нет, — цитирует эксперта Nation News .

Специалист выразил уверенность, что прямой связи между массовыми расстрелами и свободным доступом к оружию в стране нет. Он привёл в пример Швейцарию, где «существует всеобщая воинская повинность и все мужчины обязаны иметь оружие». Однако, подчеркнул политолог, там нет случаев массовых убийств.

Он отметил, что «в случае в США нельзя выделить какой-то один фактор и сказать, что именно он является определяющим». Во многом потому, что в разных штатах действуют различные оружейные законодательства — от полного разрешения покупки в магазине до серьёзных проверок эмоциональной и психической стабильности перед таким приобретением.

Единого и понятного рецепта для США на сегодня нет, поэтому в ближайшее время решить эту проблему не удастся, — сказал Бышок.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Второй инцидент произошёл в Дейтоне, штат Огайо. Там жертвами стали по меньшей мере 10 человек. В обоих случаях сообщается о десятках пострадавших.