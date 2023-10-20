Политолог назвал лукавством попытки оправдания США испытаний в Неваде Политолог Асафов: США явно готовятся к ядерному перевооружению

Фото: Flickr/Nevada National Security Site

Подземные испытания США на ядерном полигоне в Неваде с использованием взрывчатых веществ высокой мощности и радиоизотопных индикаторов, совпавшие с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, могут дать старт новой гонке вооружений, считает политический обозреватель Александр Асафов. В беседе с «360» он указал, что США явно готовятся к ядерному перевооружению, а их попытки оправдать испытания желанием снизить глобальные угрозы выглядят как явное лукавство.

Скрыть ядерный взрыв или испытание ЯО невозможно, учитывая тектоническую активность, а также методы и способы наблюдения. При этом сами США явно готовятся к ядерному перевооружению, об этом говорят многие эксперты, хотя такую информацию не афишируют, — заявил эксперт.

Он предупредил, что США достаточно явно декларируют возможность не только применения ядерного оружия, но и нанесения первого удара, а заявления, что испытания в Неваде якобы помогут «снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — явное лукавство.

По словам политолога, американцы активно занимаются разработкой новых видов оружия и их тестированием, поэтому они не торопятся присоединяться или продлевать любые договоры о разоружении.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия проверяет информацию о проведении США подземных испытаний на полигоне в Неваде. По его словам, также выясняется, противоречат ли данные испытания Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.