Политолог назвал хаос основой превосходства США Политолог Лосев назвал хаос основой превосходства США

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Статуя Свободы, США

США могут сохранять своё превосходство, погружая весь мир в хаос, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Александр Лосев. Противостоять этому способна группа БРИКС, отметил он в разговоре с ИА SM-News.

Главное для них (США. — NEWS.ru) — это сохранение превосходства, погрузив остальной мир в хаос, так как это сдержит развитие всех остальных, — сказал Лосев.

Он добавил, что БРИКС ещё не является новым мировым порядком, но «среди этой старой ветхой постройки», появляется что-то иное.

БРИКС — это группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума.

2 июля американское издание The Hill сообщило, что «Большая семёрка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС из-за нежелания пригласить в свои ряды развивающиеся страны с их интересами на мировой арене. Так может возникнуть новый миропорядок, альтернативный западному.

Автор публикации считает, что большая часть стран Запада нацелена на сдерживание и не намерена ускорять глобальное развитие. Западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга принять их сторону. При этом Аргентина и Иран решили вступить в БРИКС, а Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы.