Политолог раскрыл занижение объемов военной помощи США Украине Политолог Малинин: западные источники могут занижать объемы военной помощи США Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Западные источники могут занижать реальные траты США на помощь Украине, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Алексей Малинин. По его словам, опубликованные Кильским институтом мировой экономики расчеты военных расходов Пентагона за последние 70 лет поражают своим размахом, но могут не учитывать весь объем поддержки, которую получает Киев. Например, ученые могли обойти вниманием стоимость разведданных, которые НАТО регулярно передает ВСУ.

В указанных расчетах никак не учитываются другие инструменты поддержки, такие как, например, разведывательные данные, которые НАТО регулярно передает Украине. Западные источники могут занижать реальные объемы поддержки ВСУ, но даже опубликованные показатели поражают своим размахом, — рассказал Малинин.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, США потратили на поддержку Киева $50,8 млрд, что превышает расходы страны на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 годы в $43,4 млрд. Политолог добавил, что если НАТО начнет передавать ВСУ американские истребители F-16, совокупная стоимость военной помощи начнет расти гораздо быстрее, поскольку самолеты стоят от $43 млн до $55 млн за штуку. Эксперт также напомнил, что кроме США военную помощь Украине предоставляют еще 42 государства.

Ранее американские СМИ сообщили, что общие расходы США на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023-го составили $77,5 млрд. На прямую военную поддержку Киева с момента начала СВО ушло $29,3 млрд из указанной суммы, а $45 млрд — на экономическую и социальную помощь.