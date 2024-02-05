США предрекли повторение судьбы Римской империи Политолог Школьников: США повторят судьбу Римской империи и потеряют влияние

Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут повторить судьбу Римской империи и потерять влияние, оставив провинции, которые до сих пор пытаются удерживать под контролем, заявил политолог Андрей Школьников. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что Вашингтон может пытаться сохранить контроль над дальними территориями, но для этого придется постоянно переключаться между разными направлениями.

Можно все равно пытаться сохранить территории под контролем по принципу Тришкина кафтана. Но придется постоянно переключаться между разными направлениями, то тут, то там терять ресурсы и так далее. А можно принять жесткое решение и, как в свое время Римская империя, покинуть дальние провинции, которые уже невозможно удерживать, — пояснил политолог.

Школьников уточнил, что причины проблем США заключаются не в конфликтах. По его словам, Вашингтон ослаб и не может удерживать под своим влиянием весь мир. Политолог уверен, что, если США захотят отказаться от контроля над другими территориями, они постараются вывезти все ценное и оставят после себя хаос и беспорядок, чтобы «никто не смог создать там новые центры силы».

Собственно, Ближний Восток, а далее Европа — это зоны абсолютно программируемого хаоса. Он необходим, чтобы все свои бежали оттуда с ценностями, а то, что останется, никому уже не было нужным, — заключил эксперт.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявил, что российская тайная и явная дипломатия, а также усилия президента Владимира Путина на личных переговорах с иностранными коллегами помогут подорвать мировую гегемонию США. Он заметил, что, несмотря на жесткую масштабную пропаганду, Запад не смог настроить широкую международную общественность против России.