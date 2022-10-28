Политолог: Байден отражает позицию неоколониального Запада Политолог Коновалов заявил, что Байден отражает позицию неоколониального Запада

Фото: helping consumers Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден отражает позицию неоколониального Запада, считает политолог Иван Коновалов. Он представляет собой ту часть американских политиков, которые стоят на позиции усиления конфронтации с Россией и цепляются за старое, стремясь сохранить гегемонию США в мире, убежден эксперт. По его словам, именно поэтому президент Владимир Путин назвал эту часть Запада неоколониальной, пишет «360».

Недаром президент России назвал эту часть Запада неоколониальной, цепляющейся за гегемонию, за давление на несогласных и так далее. Байден как раз представляет эту политическую страту, — заявил эксперт.

Коновалов добавил, что США делали публичные заявления о намерении ослабить Россию. Это на самом деле означает, что Штаты хотят ее уничтожить, так как не уточняется, в какой степени ее нужно ослабить, убежден политолог.

Ослабить, чтобы Россия развалилась, распалась, исчезла? Что значит ослабить, что они имеют в виду? Понятно, что [США хотят] уничтожить Россию, просто они называют это другими словами, — пояснил Коновалов.

Джо Байден ранее заявил, что Россия совершит невероятную ошибку, если применит на Украине тактическое ядерное оружие. Так он ответил на вопрос о том, не видят ли Штаты в словах России о планируемом Киевом взрыве «грязной бомбы» предлог для собственного использования неконвенционального оружия.