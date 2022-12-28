Политолог: Байден не сможет досидеть второй срок из-за когнитивных проблем Политолог Дудаков: Байден не сможет досидеть второй срок из-за когнитивных проблем

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден скорее всего будет баллотироваться на второй срок, но вряд ли сможет руководить страной в течение всех четырех лет, рассказал ИА SM.News политолог Малек Дудаков. К концу второго срока ему будет 86 лет — это «серьезный» возраст, пояснил эксперт. По его словам, из-за этого когнитивные проблемы Байдена могут только ухудшится.

Я бы сказал, что, наверное, Байден все-таки пойдет на второй срок. И если он пойдет на второй срок, то, возможно, он его не досидит. К концу второго срока ему будет 86 лет, что, конечно, очень серьезный возраст. И, наверное, нынешние когнитивные проблемы Байдена будут очень резко усугубляться, — отметил Дудаков.

Политолог добавил, что о намерении Байдена переизбраться на второй срок свидетельствует то, что он изменил правила проведения праймериз у демократов. Теперь первым штатом в них голосует Южная Каролина, где позиции Демократической партии очень сильны, объяснил эксперт. То есть Байден готов к конкурентным праймериз и борьбе за власть, даже если подобное изменение поможет не ему, а его преемнику из числа демократов, отметил Дудаков.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее в рождественском поздравлении назвал главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталым. Политик отметил, что представители Демократической партии — радикальные левые марксисты, пытающиеся уничтожить страну. При этом себя Трамп назвал блестящим и проницательным патриотом. Экс-президент также назвал Минюст США министерством несправедливости и пожелал всем любви.