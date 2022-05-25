Politico: власти США ищут ультраправых среди едущих на Украину американцев

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские власти собирают сведения о соотечественниках, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях в качестве добровольцев. В Вашингтоне опасаются, что среди них могут быть сторонники ультраправых идей, которые вернуться в страну с боевым опытом, сообщает издание Politico.

В Службе таможенного и пограничного контроля (CBP) отметили, что украинские националистические группировки, в том числе «Азов», активно вербуют воинственно настроенных сторонников превосходства белой расы в различные неонацистские добровольческие батальоны для участия в боевых действиях против России. По данным ведомства, в начале марта посольство Украины в США получил более трёх тысяч заявок от американцев, пожелавших отправиться на Украину в качестве добровольцев.

Несколько таких добровольцев были остановлены и допрошены в аэропорту имени Джона Кеннеди. Один из них оказался бывшим участников антиправительственного движения Boogaloo (сленговое обозначение гражданской войны — NEWS.ru). В электронном устройстве другого обнаружилась информация о планах вступить в полк «Азов», а ещё один намеревался отправиться в киевский спортивный комплекс, который является тренировочной базой нацполка.

В CBP выразили опасения, что добровольцы, вернувшиеся после участия в боевых действиях на Украине, потенциально могут использовать полученные навыки в вооружённых формирования и националистических группах на территории США.

Ранее сообщалось, что на американской базе At Tanf в Сирии готовят террористов, которых в дальнейшем перебрасывают на Украину. Там находятся около 500 «лояльных» Белому дому бойцов «Исламского государства» (ИГИЛ, признана в России террористической, деятельность запрещена). Инструкторы США обучают их обращению с противотанковыми ракетами, беспилотниками, а также современными средствами наблюдения и коммуникации.