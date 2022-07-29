Politico: в США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма» Politico: конгрессмены США намерены признать Россию «спонсором терроризма»

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Газета Politico со ссылкой на копию документа сообщает, что группа членов палаты представителей конгресса США намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. В авторах документа значится двухпартийная группа конгрессменов.

Издание отмечает, что в случае принятия документа Россия будет официально «признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма».

США надлежит использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине, — заявил один из авторов законопроекта демократ от Калифорнии Тед Лье.

По его словам, Россия виновата в том, что она якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины».

Представитель Кремля Дмитрий Песков прежде заявлял, что в Москве крайне негативно оценивают последствия для отношений с США, если Россию в конгрессе признают «спонсором терроризма».

Ранее стало известно, что 28 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент Соединенных Штатов включить Россию в список государств — спонсоров терроризма. В документе американские власти обвинили правительство РФ в осуществлении кампании террора и применении военных сил против гражданского населения в ходе второй чеченской военной кампании, нанесении ракетных ударов в Сирии, а также поддержке «сепаратистов» в Донбассе.