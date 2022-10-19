Politico: в США решают, как избежать встречи Путина и Байдена на G20

Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look press

Джо Байден и Владимир Путин

Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на предстоящем саммите G20 в Индонезии, пишет издание Politico. По его данным, официальная встреча лидеров двух стран также исключена.

Официальные лица США <...> предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров, — сообщает издание.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20, а возможность обсуждения обмена заключенными, о которой ранее говорил Байден, рассматривалась в гипотетическом ключе. 12 октября пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер также сообщила, что Байден не собирается встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом на площадке предстоящего саммита «Большой двадцатки» не инициировали ни в Москве, ни в Вашингтоне. Сам Байден признался, что не видит смысла в переговорах с российским лидером, который, по его словам, «действует жестоко».