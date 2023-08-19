Politico: в США признали, что упустили шанс на мирные переговоры с Россией

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Официальная резиденция президента США

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, упустила шанс на более ранние мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, написала газета Politico со ссылкой на американского чиновника. Однако, по словам собеседника, мало кто верит, что у Москвы есть серьезные намерения на диалог.

Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров, — сказал источник.

При этом он отметил, что никто из высокопоставленных лиц в США не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины ошибкой. Другой американский чиновник в свою очередь рассказал, что администрация президента все чаще задается вопросом, что будет делать, если «не собирается вечно этим заниматься».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшем будущем переговоров между Москвой и Западом по Украине не будет. По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок. Лавров добавил, что Москва рассматривает «лицемерные призывы Запада к переговорам» как уловку в попытке выиграть время для Вооруженных сил Украины. При этом общая помощь западных стран Киеву за время специальной военной операции превысила $160 млрд.