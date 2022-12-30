Politico: в США обучают ВСУ новой тактике для столкновения с ВС РФ

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США обучают украинских бойцов новой тактике, которая должна помочь в столкновениях с Вооруженными силами России, сообщает газета Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга. По его словам, данная тактика может стать ключом к успешному форсированию Днепра украинскими силами.

Новая учебная программа, недавно объявленная Пентагоном, научит украинских солдат новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии, — приводитиздание слова военного.

При этом Хертлинг считает, что украинская армия все равно столкнется с серьезным противодействием со стороны Вооруженных сил России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине БМП Bradley, однако окончательное решение еще не принято. Также неизвестно, когда начнется использование БМП в случае их передачи.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников. По информации СМИ, Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.