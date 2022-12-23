Politico: в США обеспокоились растущим влиянием ЧВК «Вагнер» на Украине

Фото: center_wagnera/t.me

Растущее влияние группы «Вагнер» на востоке Украины вызывает обеспокоенность у властей США, заявил изданию Politico чиновник Белого дома. По его словам, за группой следили даже в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК «Вагнер» становится преобладающей военной силой в восточной части Украины. <...> США отслеживали ее передвижения в городе Бахмут, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы указали на то, что группа «Вагнер» активно нападает на украинские подразделения, о чем говорил бывший советник по национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Ранее власти США приняли решение ужесточить экспортный контроль за группой «Вагнер». Американский Минторг назвал «Вагнер» конечным военным пользователем, что сделало невозможными поставки группе целого ряда товаров, появились дополнительные жесткие ограничения на возможности группы закупать снаряжение.