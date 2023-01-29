Politico: в Пентагоне допустили отправку в Киев истребителей F-16

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа военных чиновников США пытается подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями в ведомстве. По его данным, выбор склоняется в пользу Киева.

Кампания внутри министерства обороны по истребителям [F-16] набирает обороты. Я не думаю, что мы против, — сказал собеседник издания из числа высокопоставленных чиновников Пентагона.

Он уточнил, что окончательное решение еще не принято.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она.