Politico: США затянули с поставкой Киеву реактивных систем залпового огня Politico: в США отказываются поставлять Украине реактивные системы залпового огня

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Украина уже несколько месяцев просит Вашингтон поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, однако за океаном на этот шаг пока не пошли. Опасения в США вызывает возможность затягивания и эскалации ситуации на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Чиновники из украинского правительства в течение трёх месяцев просят США поставить РСЗО, — отметил собеседник издания.

Politico отмечает, что в Киеве «всё сильнее разочаровываются» в Белом доме, поскольку администрация Джо Байдена сопротивляется передаче таких ракетных систем. Опасения же у Вашингтона вызывает возможность использования Киевом этих вооружений для обстрелов территории России. Это спровоцирует «расширение и затягивание конфликта», подчеркнул источник издания.

Другой его собеседник заявил об отсутствии временных рамок для переговоров о поставках таких вооружений. По его словам, они сейчас «активно обсуждаются».

Ранее стало известно, что Вашингтон продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, потому что «бесконечная эскалация» украинского кризиса выгодна американским политикам, пишет American Thinker. Автор статьи отмечает, что в ином случае эти деньги могли бы пойти на решение проблем с наркотрафиком и острой нехваткой детских молочных смесей в Соединённых Штатах Америки.