Politico: США захотели вернуться к ядерной сделке с Ираном

США не намерены отказываться от попыток возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, несмотря на новые обвинения американских властей в адрес Тегерана. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя Штатов.

Отмечается, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом считает важным и срочным ограничение ядерных разработок Ирана. Кроме того, после выхода США из СВПД не улучшились отношения с Ираном.

Большинство американских проблем с Ираном обострилось, начиная с неограниченного продвижения вперёд его ядерной программы, — говорится в издании.

Недавно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что не получили ответа от Исламской Республики на запрос о продлении временной технической договорённости. В агентстве напомнили о необходимости Тегерану немедленно ответить.

Эти соглашения стали основой для очных встреч в Вене для полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному проекту Ирана. До недавнего времени контакты проходили успешно.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает переговорщиков в Вене удвоить усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Он также призвал Тегеран выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.