Politico: США призвали ЕС говорить о ракетном инциденте в Польше осторожно Politico: США призвали Европу говорить о причинах ракетного инцидента в Польше осторожно

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США в последние дни интенсивно вели разговоры с союзниками в Европе и окружением президента Украины Владимира Зеленского. Вашингтон побуждал стороны проявлять осторожность в комментариях о причинах ракетного инцидента в Польше, сообщает Politico.

Неназванные американские и европейские должностные лица рассказали изданию, что США потребовали от союзников по НАТО «воздержаться от категоричных заявлений», пока не завершилось расследование инцидента в Польше.

Разные точки зрения на причины происшествия, по мнению издания, стали одним из первых серьезных расхождений в риторике Вашингтона и Киева. В Белом доме склонны занижать значение таких различий, но ожидаемое замедление боевых действий на Украине зимой может привести к тому, что конфликт «будет продолжаться всю зиму». В этом случае станет еще больше разногласий между США и Украиной, считают в Politico.

Падение ракет в Польше уже назвала важным испытанием для США, их союзников по НАТО и Украины бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинскому руководству следует осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши. Украинский лидер вечером 15 ноября запрашивал проведение разговора с президентом США Джо Байденом, после чего Салливан немедленно позвонил в офис Зеленского.