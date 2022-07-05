Politico: США применят воздушные шары против российских ракет Politico: США начнут применять воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России и КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Пентагон планирует выделить более $27 млн в 2023 году на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах, пишет Politico со ссылкой на источники. Издание уточняет, что они будут применяться в том числе для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая. Кроме того, оборудование может быть основой для различных платформ, включая связь, передачу данных и разведку.

Платформы, размещенные на больших и очень больших высотах, имеют множество преимуществ в эксплуатации, включая маневренность и мультизадачность, — говорится в статье.

Авторы публикации поясняют, что воздушные шары с солнечными панелями будут размещать на высоте от 18,3 до 27,4 км над землей. Сообщается также, что летательные аппараты могут дополнить более дорогие спутниковые системы, которые уже применяются армией США.

В конце июня США провалили очередное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты из-за проблемы, возникшей при запуске двигателя. Об этом сообщили представители военно-морских сил США. Отмечается: несмотря на неудачу, намеченные сроки по разработке данного вооружения не сорваны.