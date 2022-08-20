Politico: США планируют отправить Украине управляемые снаряды Excalibur

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Управляемый активно-реактивный снаряд Excalibur

Министерство обороны США планирует поставить Украине высокоточные управляемые артиллерийские ракеты Excalibur, передает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением проекта. Уточняется, что снаряды не войдут в ближайший пакет помощи Киеву, но решение об их отправке будет принято в скором времени.

США планируют отправить высокоточные управляемые артиллерийские ракеты Excalibur в рамках предстоящего транша в будущем. <...> Украинцам предоставят новое высокоточное оружие, с помощью которого они смогут наносить удары по укрепленным позициям и командным постам россиян, — отмечает издание.

Кроме того, Politico сообщает, что в новый пакет военной поддержки войдут 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, которые также «помогут ВСУ замечать и корректировать ракетные удары» по российским позициям.

В целом, по сведениям издания, отправляемое Украине вооружение пойдет на подготовку контратаки на юге страны.

Накануне Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $775 млн, который будет представлен в рамках указа президента страны Джо Байдена. В список войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS, противолокационные ракеты HARM и противотанковые комплексы TOW и Javelin.

Высокопоставленная представительница Пентагона в тот же день указала, что США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения, которое «позволит изменить ситуацию на поле боя». Сейчас, по ее словам, Вашингтон сосредоточен на том, как можно улучшить существующий авиационный парк ВВС Украины.