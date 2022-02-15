Politico: США не согласовали с партнёрами вопросы о санкциях против РФ

Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с партнёрами Вашингтона ряд вопросов, касающихся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает газета Politico. По словам источника издания из числа европейских дипломатов, сторонам ещё предстоит проработать несколько моментов.

Как отмечает газета, Запад «готов дать решительный ответ» России при эскалации ситуации вокруг Украины, но должностные лица США и европейских стран всё ещё пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, насколько жёсткими должны быть ограничительные меры против Москвы, и когда их вводить.

Продолжающиеся консультации — как трансатлантические, так и между европейскими странами — свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жёсткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле всё может быть сложнее, — говорится в материале.

В частности, пока у Запада нет договорённости о том, какие именно события могли бы стать поводом для введения санкций. Например, неясно, будет ли считаться серия кибератак основанием для принятия указанных мер.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские сенаторы признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против России до предполагаемого «нападения» на Украину. Тем не менее они начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьёзных последствиях в случае атаки.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.