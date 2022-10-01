Politico: США не ожидали заявления Украины по вступлению в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена не ожидала решения главы украинского государства Владимира Зеленского о вступлении в НАТО. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к идее Киева стать членом Североатлантического альянса.

Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена, — говорится в публикации.

Как уточнили собеседника агентства, противоречивая позиция по вступлению Украины в НАТО сохраняется у Вашингтона в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого из членов альянса, подвергшихся нападению.

Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединенных Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией, — отмечает Politico.

Также отмечается, что некоторые сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пытались убедить украинское руководство оставить идею о вступлении в НАТО ради снятия растущей напряженности российских властей.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его мнению, страна что фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, принятие Украины в НАТО обнулит ошибки Запада, допущенные в отношении страны с 2008 года. По его словам, государство уже стало неотъемлемой частью евроатлантической безопасности и страны НАТО находятся под защитой ВСУ.