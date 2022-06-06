Politico: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины Politico: США не ослабят санкции в отношении России после начала экспорта зерна с Украины

Фото: White House/Global Look Press

США не пойдут на ослабление санкционного давления на Россию ради возобновления поставок на мировой рынок зерна с Украины. При этом в Вашингтоне скептически оценивают перспективы переговоров, которые ведут с Москвой ООН и Турция, сообщает Politico.

Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля, — подчёркивается в публикации.

Издание отмечает, что увязка экспорта зерна со снятием санкций «усложняет» и без того «хрупкий» переговорный процесс. Такое мнение высказал знакомый с ситуацией сотрудник ООН, имя которого не называется.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Она предполагает последующий выход судов в Средиземное море, сообщают «Известия». Согласно договорённостям, сначала в районе Одессы военные Турции разминируют прибрежную зону.